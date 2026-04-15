Miércoles sin lluvias, con frío temprano y tarde más agradable

El miércoles 15 de abril comienza con condiciones estables en la Comarca Andina, sin precipitaciones y con cielo parcialmente nublado.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima se ubica en torno a los 5°C, aunque en sectores más fríos podría descender algunos grados más durante las primeras horas del día. Esta situación genera un arranque con ambiente frío, típico del otoño en la zona.

Ascenso de temperatura hacia la tarde

Con el correr de las horas, el termómetro mostrará una recuperación progresiva. La máxima prevista alcanza los 16°C, con condiciones algo nubladas y momentos de mayor presencia de sol.

Esta mejora en la temperatura genera una jornada con amplitud térmica marcada, donde el contraste entre la mañana y la tarde será evidente. Durante las horas centrales del día, el ambiente se vuelve más confortable para actividades al aire libre.

Viento leve y condiciones estables

El viento se mantendrá dentro de parámetros moderados, soplando principalmente desde el sector noroeste con velocidades entre 13 y 31 km/h durante el día.

A diferencia de jornadas con mayor inestabilidad, no se esperan ráfagas intensas, lo que contribuye a una sensación térmica más agradable, especialmente durante la tarde. Hacia la noche, el viento rotará al oeste y disminuirá su intensidad, acompañando un cierre de jornada con temperaturas cercanas a los 11°C.

Qué muestran los modelos meteorológicos

Las proyecciones coinciden en un escenario sin lluvias para toda la jornada, con nubosidad variable y temperaturas acordes a la época.

Además, se observa que la mañana podría presentar valores incluso más bajos en zonas rurales o de mayor altitud, mientras que por la tarde el ascenso térmico será sostenido, con picos que podrían alcanzar o superar levemente los 16°C en algunos sectores.

La nubosidad no será persistente, permitiendo intervalos de cielo más abierto.

O.P.