Restringen el acceso a la Laguna Willimanco por ejercicios de instrucción

Este jueves 16 de abril, entre las 8:30 y las 12:00 hs, personal del Escuadrón 36 “Esquel” de Gendarmería Nacional llevará adelante ejercicios de instrucción en el polígono de tiro del Regimiento de Caballería de Exploración 3 del Ejército Argentino.

El lugar donde se desarrollarán las prácticas se encuentra sobre el camino al Centro de Actividades de Montaña “La Hoya”, un sector frecuentado por vecinos y visitantes.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar la circulación en la zona y en las inmediaciones de la Laguna Willimanco, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad durante el desarrollo de los ejercicios.

R.G.