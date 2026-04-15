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Por Redacción Red43

Restringen el acceso a la Laguna Willimanco por ejercicios de instrucción

Las prácticas se llevarán a cabo este jueves por la mañana en el polígono del Ejército y solicitan no circular por las inmediaciones. 
Por Redacción Red43

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Este jueves 16 de abril, entre las 8:30 y las 12:00 hs, personal del Escuadrón 36 “Esquel” de Gendarmería Nacional llevará adelante ejercicios de instrucción en el polígono de tiro del Regimiento de Caballería de Exploración 3 del Ejército Argentino.

 

El lugar donde se desarrollarán las prácticas se encuentra sobre el camino al Centro de Actividades de Montaña “La Hoya”, un sector frecuentado por vecinos y visitantes.

 

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar la circulación en la zona y en las inmediaciones de la Laguna Willimanco, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad durante el desarrollo de los ejercicios.

 

 

 

R.G.

 

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