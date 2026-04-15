Dictarán un taller con recetas sin gluten y herramientas para la cocina diaria

En El Bolsón se llevará a cabo un taller orientado a quienes buscan reducir o eliminar el gluten de su dieta, sin resignar variedad ni sabor. La actividad, titulada “Más allá del gluten”, se realizará el martes 21 de abril a las 18 horas en el espacio Cocina Viva, ubicado en Brown 2814 b.

El encuentro estará a cargo de Meli Leguizamón, quien compartirá herramientas prácticas y recetas pensadas para incorporar harinas e ingredientes alternativos en la cocina diaria.

Qué se abordará en el taller

El taller propone un enfoque accesible y cotidiano, dirigido tanto a personas con restricciones alimentarias como a quienes desean explorar nuevas formas de alimentación.

Durante la jornada se trabajará sobre distintos aspectos fundamentales, entre ellos:

Tipos de harinas alternativas y sus usos recomendados

Armado de premezclas para distintas preparaciones

Uso de ligantes en recetas sin gluten

Además, se elaborarán y degustarán distintas opciones, como pizzas, crackers, pan de molde, galletas, masas de tarta dulces y budines.

Una propuesta para incorporar cambios de manera gradual

Melí explicó que la intención del taller es brindar herramientas que permitan realizar cambios en la alimentación de manera progresiva y sostenida en el tiempo.

La propuesta apunta a que quienes participen puedan “incorporar estas alternativas cotidianamente” y, en caso de optar por disminuir el consumo de gluten, hacerlo “de manera disfrutable, con amabilidad con el cuerpo y los propios ritmos”.

En ese sentido, el enfoque no se limita a lo técnico, sino que también busca promover una relación más consciente con la alimentación.

Inscripción e información

El taller se desarrollará en un formato presencial y con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa.

Las personas interesadas pueden solicitar más información y reservar su lugar a través del teléfono 351-5213095 o mediante la cuenta de Instagram @_cocina.viva.

O.P.