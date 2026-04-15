Día Mundial del Arte: una fecha para celebrar la creatividad

Cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, una iniciativa de la Asociación Internacional de Artes Plásticas que fue reconocida oficialmente por la UNESCO en 2019. El objetivo es reforzar el vínculo entre las expresiones artísticas y la sociedad, promoviendo la diversidad cultural en todo el mundo.

La fecha rinde homenaje al nacimiento de Leonardo da Vinci, símbolo de la unión entre arte, ciencia y pensamiento humanista, valores clave para fomentar la libertad de expresión y el entendimiento entre los pueblos.

En la actualidad, el arte es considerado un motor de creatividad, innovación y también de desarrollo social. Desde murales urbanos hasta galerías y museos, su presencia atraviesa la vida cotidiana, aportando identidad y funcionando como una herramienta de resiliencia.

Además, la UNESCO destaca la importancia de incorporar la educación artística en las escuelas, entendiéndola como fundamental para formar personas más críticas y empáticas. Bajo el lema “El arte nos une”, la jornada invita a acercarse a la cultura y reconocer su valor como un derecho accesible para todos.

R.G.