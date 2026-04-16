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Por Redacción Red43

De no creer: robaron los inodoros del baño público del cementerio de Madryn

También las mochilas y otros elementos de conexión. Los ladrones ingresaron por una ventana que había quedado abierta. No hay rastros. 
Por Redacción Red43

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Un nuevo hecho de inseguridad generó indignación en Puerto Madryn: delincuentes ingresaron al cementerio municipal y robaron sanitarios completos de los baños públicos, incluyendo inodoros, mochilas y elementos de conexión.

 

El episodio ocurrió en las últimas horas y fue confirmado por la directora del cementerio, Sabrina Zabala, quien detalló que los autores ingresaron por una pequeña ventana que había quedado abierta.

 

Según explicó la funcionaria, no se trata de un hecho aislado. “Se robaron nuevamente los sanitarios de los baños públicos. En seis meses ya pasó lo mismo: se llevaron inodoro, mochila, flexible, todo”, señaló.

 

Zabala remarcó que desde el municipio vienen trabajando para mejorar las condiciones del lugar:
“Se viene trabajando para que sea un espacio cómodo y agradable para las familias, dentro del dolor que significa venir”.

 

En ese sentido, advirtió que este tipo de hechos no solo implica pérdidas materiales, sino que impacta directamente en quienes visitan el cementerio.

 

Desde la administración del cementerio solicitaron la colaboración de vecinos para evitar nuevos episodios: “Lo importante sería que tomemos conciencia de que los espacios públicos tenemos que cuidarlos entre todos”, expresó la directora.

 

 

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