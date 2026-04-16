Un violador de nenas beneficiado por la justicia: cumplirá prisión domiciliaria en casa de su hijo

Misael Chávez Arias es de Trelew y acaba de quedar en libertad condicional gracias a un fallo de este miércoles del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que aceptó la apelación de su defensa y le impuso al exalbañil de 58 años una serie de restricciones.

El juez Enrique Baronetto determinó que Chávez Arias deberá residir en la casa de su hijo Bahía Blanca, donde había fijado residencia para cumplir su prisión domiciliaria. Tendrá que pedir permiso en caso de viaje, someterse a un control mensual, de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, buscar trabajo, no beber, mucho menos drogarse.

El acusado tampoco podrá acercarse a 500 metros de sus víctimas, o contactarlas por redes sociales.

El juez Baronetto sumó un ítem particularmente llamativo en el final de su lista: le prohibió a Chávez Arias “tener contacto con menores de edad en lugares de esparcimiento público y/o establecimientos privados, sin supervisión de sus progenitores”. La condena del acusado -y el delito por el que fue condenado- son aquí el problema.

En 2021, el mismo Tribunal Federal sentenció al exalbañil a 10 años y 9 meses de prisión por corrupción de menores de 18 años, agravada por violencia y engaño en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal.

Chávez Arias, un padre de siete hijos, para la Justicia era un violador de nenas. Y las violó en banda. El exalbañil fue sentenciado junto a dos cómplices por abusar de un grupo de 6 niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años, hijas de familias pobres y numerosas, en situación de calle, casi sin escolarización. Algunas de ellas, incluso, estaban alojadas en un Hogar de Menores. El grupo, que vivía en el barrio Planta de Gas de Trelew, cambiaba sexo, literalmente, por comida, latas de pegamento y cargas de celular.

El exalbañil fue allanado a las 8.45 del 5 de agosto de 2016. El artículo del experimentado periodista Federico Fahsbender recuerda: “Todo estaba muy sucio. En una cama de dos plazas estaban acostadas, desnudas y tapadas con una frazada dos chicas de 14 y 17 años junto con Chávez”. Ese mismo año, de acuerdo a sus redes sociales, el condenado había celebrado el cumpleaños de 15 de una de sus hijas.

Otra menor fue hallada a dos cuadras, oculta en el ropero de uno de sus cómplices. Mientras tanto, los testimonios señalaban a Chávez Arias como un promotor del esquema de tríos con menores.

La condena que envió diez años a la cárcel a Chávez Arias llegó en un segundo juicio, luego de que la fiscalía del caso apelara las bajas penas en el primer proceso, llevado adelante por un tribunal provincial.

Su libertad condicional, recibida un año y medio antes del cumplimiento de su condena, obedeció a una serie de pasos, de acuerdo al fallo, un clásico ejemplo de buena letra penitenciaria.

El defensor oficial del condenado pidió la libertad condicional en base “a los dos tercios de la pena, en virtud del Estímulo Educativo reconocido”, y que “no usufructuó salidas transitorias, salvo cuestiones de salud”.

Desde Bahía Blanca, las autoridades anoticiaron al Tribunal que Chávez Arias “se encuentra cumpliendo plenamente con la prisión domiciliaria, atendiendo y respondiendo inmediatamente a cada videollamada y visita que se le ha realizado”. La fiscalía, en cambio, dictaminó de forma negativa: el riesgo de fuga es una chance de tantas. La condena por otra parte, no se encuentra del todo firme: su defensor oficial planteó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Las condiciones que benefician al acusado “regirán hasta el vencimiento de la condena (07/11/2027), bajo apercibimiento de revocar el beneficio concedido”, completa el fallo del juez Baronetto. Sólo falta un año y medio.

Fuente: Infobae