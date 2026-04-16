Censo canino en Lago Puelo: Buscan conocer cuántos perros hay y su estado sanitario

El Departamento de Medio Ambiente de Lago Puelo puso en marcha un censo canino municipal e invitó a vecinas y vecinos de Lago Puelo a participar del relevamiento. La iniciativa apunta a recopilar datos sobre la cantidad de perros por hogar y su estado sanitario, con el objetivo de organizar futuras intervenciones en materia de bienestar animal.

El registro se realiza de manera presencial en las oficinas del área, ubicadas en la intersección de Roble Pellín y Amancay, los días lunes y miércoles entre las 8:30 y las 12 hs.

Para qué sirve el censo canino

El relevamiento busca construir una base de datos que permita dimensionar la población canina en la localidad. Este tipo de información suele ser utilizada para planificar campañas de vacunación, jornadas de castración y otras acciones vinculadas al control sanitario y la convivencia en el espacio público.

Según indicaron desde el área, también se pretende avanzar en la identificación de mascotas y en estrategias para reducir la presencia de animales sueltos en la vía pública.

Qué datos se solicitan

Las personas que participen deberán informar cuántos perros tienen en su hogar y brindar detalles vinculados a su estado de salud. Esto puede incluir información sobre vacunación, esterilización u otras condiciones relevantes.

El censo está dirigido a todas las personas que tengan uno o más perros, sin distinción de edad o raza de los animales.

Punto de partida

Este tipo de iniciativas suele formar parte de políticas más amplias vinculadas a la tenencia responsable. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la participación y de la continuidad de las acciones que se implementen a partir de los datos relevados.

En ese sentido, el registro permitirá contar con un diagnóstico inicial sobre la situación, aunque su impacto estará sujeto a cómo se utilice esa información en el tiempo.

Participación y alcance

Desde el municipio señalaron que la participación de la comunidad es un factor necesario para obtener un panorama más completo. Cuanto mayor sea la cantidad de hogares relevados, más representativos serán los resultados.

El desafío, en este tipo de propuestas, suele estar en lograr una convocatoria amplia y sostenida, que permita reflejar con mayor precisión la realidad del territorio.

O.P.