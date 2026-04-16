Cholila inició obra de cisterna en Villa Lago Rivadavia

La Municipalidad de Cholila informó el inicio de una obra de infraestructura hídrica en el paraje Villa Lago Rivadavia, que contempla la construcción de una cisterna con capacidad de 100 metros cúbicos, equivalente a 100.000 litros de almacenamiento de agua.

El proyecto busca reforzar el sistema de abastecimiento en la zona y mejorar las condiciones de acceso al agua potable para los vecinos.

Una obra para ampliar la capacidad de almacenamiento

La cisterna en Villa Lago Rivadavia permitirá incrementar la capacidad de reserva de agua. Según se informó, el objetivo es optimizar la conexión a la red y mejorar la eficiencia del sistema, reduciendo posibles inconvenientes vinculados a la presión o a la continuidad del suministro.

La obra se lleva adelante de manera articulada entre el Gobierno de la Provincia del Chubut, la Dirección General de Servicios Públicos y el municipio.

O.P.