Ordenan embargo a la Municipalidad de El Bolsón por una indemnización millonaria tras un accidente en una plaza

Un fallo del Juzgado Multifueros ordenó un embargo a la Municipalidad de El Bolsón que impacta directamente sobre sus recursos de coparticipación. La medida busca garantizar el cobro de una indemnización que supera los 22,8 millones de pesos, más intereses y costas, en favor de una joven que resultó lesionada en un espacio público.

La resolución se dictó en el marco de la ejecución de una sentencia por daños y perjuicios, luego de que no se registrara el pago voluntario por parte del Municipio. El embargo, que comenzó a aplicarse en marzo, establece la retención de hasta el 10% de los fondos que la administración local recibe por coparticipación, hasta cubrir la totalidad de la deuda.

Origen del conflicto: un accidente en un juego infantil

El caso se remonta a un accidente ocurrido en una plaza, donde la joven sufrió lesiones al utilizar un juego infantil. Durante el proceso judicial, se acreditó que el hecho estuvo vinculado a fallas en la estructura del equipamiento, lo que evidenció deficiencias en el mantenimiento y control por parte del municipio.

El fallo principal, dictado en 2025, concluyó que el accidente no fue un hecho aislado, sino consecuencia del estado del juego. En ese sentido, la jueza interviniente atribuyó la responsabilidad al municipio en su rol de garante de la seguridad en los espacios públicos.

Indemnización por daños físicos y secuelas

La sentencia fijó una indemnización que contempla daños físicos, odontológicos y psicológicos, al considerar que las consecuencias del accidente generaron una incapacidad parcial y permanente en la víctima.

El monto reconocido asciende a $22.840.846,23 en concepto de capital. A esa cifra se le sumarán intereses calculados según las tasas del Superior Tribunal de Justicia, además de las costas del proceso, estimadas provisoriamente en unos 10 millones de pesos adicionales.

Ejecución de la sentencia y retención de fondos

Con la liquidación ya aprobada y ante la falta de pago, la Justicia habilitó la instancia de ejecución a fines del año pasado. En ese contexto, se resolvió avanzar con medidas concretas para asegurar el cumplimiento de la sentencia.

El embargo a la Municipalidad de El Bolsón se aplica sobre los fondos de coparticipación, uno de los principales ingresos del municipio. La retención, fijada en hasta el 10%, continuará vigente hasta que se cancele la totalidad de la deuda reconocida judicialmente.

Responsabilidad del Estado en espacios públicos

El fallo también profundiza sobre la responsabilidad del Estado en la conservación de los espacios públicos.

Según se desprende de la resolución, el municipio es considerado guardián de los lugares y de los elementos instalados, con la obligación de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para su uso.

O.P.