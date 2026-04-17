Un remis se prendió fuego en pleno centro y fue apagado por vecinos

Un incendio vehicular en El Bolsón ocurrió este jueves minutos antes de las 16 horas, cuando un automóvil comenzó a prenderse fuego en la intersección de avenida San Martín y Hube, una zona transitada de la localidad.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, al arribar al lugar con una unidad de emergencia, la situación ya se encontraba controlada gracias a la intervención de vecinos y transeúntes que utilizaron matafuegos para sofocar las llamas.

El vehículo afectado fue un Fiat Siena perteneciente a una remisería local. En el momento del incidente, solo se encontraba la conductora, quien logró salir a tiempo y no sufrió lesiones.

De acuerdo al parte oficial, la rápida acción de las personas presentes fue determinante para evitar que el fuego se propagara o generara consecuencias mayores, tanto para el vehículo como para el entorno.

Cuando el móvil de Bomberos llegó al sitio, el incendio ya estaba extinguido, por lo que se limitaron a realizar tareas de verificación y control para descartar riesgos residuales.

Sin heridos y con daños materiales

El episodio dejó como saldo únicamente daños materiales en el automóvil. No se registraron personas heridas ni fue necesario trasladar a la conductora.

O.P.