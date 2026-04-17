Viernes nublado y un sábado con lluvias fuertes en el horizonte

El clima hoy en la Comarca Andina presenta un viernes con condiciones estables pero lejos del sol pleno. Tras una tarde y noche con lluvias, la jornada arranca con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 10°C.

Durante el día, la máxima alcanzará los 11°C, en un contexto de nubosidad persistente que dominará tanto la mañana como la tarde. Hacia la noche, se espera un descenso marcado hasta los 5°C.

Las probabilidades de precipitaciones se mantienen bajas (entre 0% y 10%), lo que permite pensar en una jornada sin lluvias, aunque con cielo cubierto. En este contexto, la sensación térmica se mantendrá en línea con la temperatura real, sin grandes variaciones.

Viento, temperatura y posibles lluvias

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé circulación predominante del oeste, con intensidades leves durante la mañana (7 a 12 km/h) pero con un aumento hacia la tarde, cuando podrían registrarse velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, el viento volverá a disminuir, generando un cierre de jornada más estable pero frío.

Los datos disponibles muestran un comportamiento bastante alineado en cuanto a temperaturas y nubosidad, aunque algunas proyecciones sugieren momentos con mayor cobertura nubosa hacia la tarde. En cualquier caso, el viernes se presenta como un día de transición, sin fenómenos relevantes pero con condiciones típicas de otoño.

El tiempo para el fin de semana en la Comarca Andina

El panorama cambia de forma más evidente a partir del sábado. La jornada comenzará con lluvias aisladas en la madrugada, pero rápidamente evolucionará hacia un escenario más inestable.

Durante la mañana y la tarde del sábado se esperan lluvias de mayor intensidad, con probabilidades que alcanzan entre el 40% y el 70%. A esto se suma un incremento importante del viento: las velocidades podrían llegar a 42–50 km/h, con ráfagas que oscilarían entre los 79 y 87 km/h, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas también mostrarán un descenso, con una mínima de 2°C y una máxima de apenas 8°C, lo que refuerza un escenario frío y húmedo.

El domingo, en cambio, se perfila como una jornada de mejora. El cielo estará mayormente nublado por la mañana, con una mínima que podría descender hasta -1°C, lo que no descarta la presencia de heladas. Por la tarde, se espera una apertura parcial de nubosidad, con condiciones algo más agradables y una máxima cercana a los 4°C.

El viento continuará presente, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, aunque sin precipitaciones importantes.

Con este escenario, el viernes aparece como una buena ventana para organizar actividades antes de un sábado con condiciones más adversas y un domingo frío pero más estable.

O.P.