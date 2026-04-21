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21 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: Jornada estable con ascenso de temperatura y vientos moderados

Tras el inicio de semana, el servicio meteorológico anticipa para este martes 21 de abril condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones y una tarde con temperaturas agradables, aunque con presencia de ráfagas de viento.
Por Redacción Red43

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La semana en Esquel continúa con un panorama climático tranquilo. Para este martes, se espera un cielo mayormente nublado durante la madrugada que evolucionará hacia un estado parcialmente nublado durante el transcurso del día.

 

Detalle de la jornada:

Temperatura: Se prevé una amplitud térmica moderada. La mañana comenzará fría, con una marca de 3°C, mientras que la tarde será el momento más templado con una máxima de 13°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta los 10°C.

 

Precipitaciones: El pronóstico se mantiene despejado de lluvias, con un 0% de probabilidad de precipitaciones durante todas las franjas horarias.

 

Viento: Este será el factor a tener en cuenta durante la tarde. Si bien la mañana será calma (vientos de 7 a 12 km/h), hacia la tarde se incrementará la intensidad con vientos de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 - 50 km/h.

 

Se recomienda a los vecinos y automovilistas tener precaución ante la intensidad del viento prevista para las horas de la tarde, especialmente en zonas abiertas o al transitar por rutas de la región.



 

 

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