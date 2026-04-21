Jornada otoñal con máxima de 13°C y cielo cubriéndose

El martes 21 de abril comienza con condiciones similares a las de ayer en la Comarca Andina, aunque con algunos cambios en el cielo a medida que avance el día. La mañana arranca con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 4°C, en un contexto otoñal típico.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la máxima llegará a los 12°C durante la tarde, con cielo mayormente nublado y una leve cobertura que se mantendrá hacia la noche, cuando la temperatura descenderá a unos 6°C. No se prevén lluvias para hoy.

Viento constante y algunas ráfagas leves

El viento será un factor estable durante toda la jornada. Soplará desde el oeste con intensidades que se ubicarán entre 7 y 12 km/h, sin cambios marcados entre mañana, tarde y noche.

Los registros complementarios muestran ráfagas algo más notorias en horas de la tarde, que podrían alcanzar entre 20 y 30 km/h, especialmente en zonas abiertas o cercanas a la cordillera. Sin embargo, no se espera que generen mayores inconvenientes.

Temperatura en ascenso y nubosidad más presente

El comportamiento térmico mantiene una tendencia moderada: la jornada comienza fresca, pero con una suba progresiva hasta el mediodía, alcanzando valores de entre 12 y 14°C.

Este leve ascenso, sumado a la menor incidencia del viento, puede generar una sensación térmica algo más agradable durante la tarde, aunque sin llegar a condiciones cálidas.

La nubosidad irá en aumento con el correr de las horas. Mientras que la mañana ofrece algunos momentos de sol, hacia la tarde el cielo estará más cubierto, lo que limita la amplitud térmica.

Continuidad del tiempo otoñal en la semana

Luego de un lunes estable y con buena presencia de sol, este martes muestra una continuidad en cuanto a temperaturas, pero con mayor cobertura nubosa.

El patrón indica días sin precipitaciones importantes, con mañanas frescas y tardes moderadas, dentro de lo esperable para esta época del año en la Comarca Andina.

O.P.