“En la escalada aprendí a tolerar la frustración”

Participar de local, ante sus familiares y amigos. Habrá que dejar todo. Claro que para dejar todo, antes hubo que entrenar mucho, mucho en la parte física y, más aún, en la parte mental.

Después de muchos años habrá un Torneo Nacional de Escalada Deportiva en el Club Andino Esquel, en el remozado muro del CAE.

Claro que “jugar de local” también tiene un par de ventajas. El muro de parte de la vida de los siete jovencitos que estarán representando al CAE en el Torneo Nacional que se llevará a cabo desde el viernes 1 al domingo 3 de mayo.

Otra gran ventaja, es la económica. Estos deportistas solo pagarán (ya lo han hecho) la inscripción. Nada de viajes, nada de estadías ni alimentos. Un Nacional en Esquel no se tiene todos los días.

Para Sofía Balercia es una gran ventaja competir en Esquel.

“Yo creo que si doy todo y no me frustro mucho en la competencia como me suele pasar, yo creo que me puedo imaginar en un podio”.

La jovencita se ve en el podio en la categoría U17. Habrá que soñar nomas. Y que los sueños se hagan realidad.

La escalada es mucho más que un deporte. Es un libro de la vida. “Yo en la escalada aprendí mucho a tolerar, a tolerar la frustración. Saber que con el tiempo siempre vas mejorando, siempre puedes mejorar, siempre hay pequeñas cosas para mejorar. Con constancia y con mucho esfuerzo se puede llegar muy lejos”.

A dos semanas de la competencia, solo queda trabajar la cabeza. Visualizar cada movimiento.

Lo deportistas tiene cuatro minutos para hacer la prueba. En ese tiempo deberán manejar las ansiedades, controlar la respiración y ajustar los movimientos. Todo a la perfección en menos de cuatro minutos

El Torneo Nacional de Escalada Juvenil (U17 y U19) se llevará a cabo en el muro que está ubicado en la sede del Club Andino desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo.

AQUÍ ESTÁN, ESTOS SON

Los deportistas esquelenses que representarán al Club Andino Esquel en el Torneo Nacional son los siguientes:

Tomás Villafañe, Felipe Roberts y Bautista Hernández, en la categoría U19.

Además, estarán Agustín Williams, Martina Suárez (está con el equipo provincial de Escalada en los Juegos de la Integración Patagónica), Sofía Balercia y Guadalupe Lobos.

Los entrenadores del equipo del Club Andino Esquel son Nahuel Niseggi y Facundo Fuentes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 30 de abril

18:30 hs. Acto de Apertura

19:00 hs. Acreditación Lugar: Sede CAE

Viernes 1 de mayo

8:00 hs. Apertura

9:00 hs. Clasificatoria U19

14:00 hs. Apertura

15:00 hs. Clasificatoria U17

Sábado 2 de mayo

8:00 hs. Apertura

8:45 hs. Charla técnica

9:00 hs. Semifinales U19

15:00 hs. Apertura

15:45 hs. Charla técnica

16:00 hs. Semifinales U17

Domingo 3 de mayo

7:30 hs. Apertura

8:30 hs. Charla técnica

8:50 hs. Presentación Finalistas U19

9:00 hs. Finales U19

14:30 hs. Apertura

15:30 hs. Charla técnica

15:50 hs. Presentación Finalistas U17

16:00 hs. Finales U17

18:00 hs. Premiación