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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Solis y León ganaron la novena edición de La Uni Corre

Con 260 atletas, la Sede Esquel de la UNPSJB celebró su 51 Aniversario. Yanina Solis y Martin León vencieron en la novena edición de la competencia que contó con apoyo municipal y universitario. 
Por Redacción Red43

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La delegada zonal María de las Nieves González dio la bienvenida a los deportistas junto al secretario de Bienestar Universitario, Gaston Morales, y el responsable del Deporte Universitario, Javier Lanceloti. Entre los corredores estuvo presente el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Francisco Cruz Schiavone, quien completó la carrera.

 

 

 

Por su parte, la profesora Johana Barrera se refirió a la convocatoria y al acompañamiento recibido para la organización del evento. "Agradecemos el apoyo de Bienestar Universitario y la colaboración de la Municipalidad de Esquel a través de la Subsecretaria de Deportes y distintas firmas comerciales", manifestó Barrera sobre la logística de la jornada.

 

 

 

Yanina Solis y Martin León fueron los ganadores de la clasificación general en esta oportunidad. El evento finalizó con la entrega de premios para los competidores y la realización de sorteos entre los presentes. De esta manera, la universidad cerró las actividades deportivas programadas para este nuevo aniversario de la institución en la ciudad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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