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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Mañana soleada y con heladas en Esquel

Se espera una jornada con cielo despejado y un leve ascenso de la temperatura máxima, aunque las condiciones invernales persistirán con registros bajo cero durante la madrugada. 
Por Redacción Red43

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Para hoy lunes 20 de abril, el pronóstico indica un día marcado por la presencia del sol en la ciudad de Esquel. Tras un domingo nublado, el cielo se presentará totalmente despejado, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 12 grados centígrados en horas de la tarde.

 

Sin embargo, el frío se hará sentir con fuerza en el inicio de la jornada. Se prevé una temperatura mínima de -1 °C, lo que generará condiciones propicias para heladas matinales. Por su parte, los vientos soplarán de manera moderada desde el sector oeste, con ráfagas que oscilarán entre los 8 y los 24 kilómetros por hora.

 

Al finalizar el día, el tiempo comenzará a desmejorar levemente, anticipando lo que será un martes con mayor nubosidad y probabilidad de precipitaciones aisladas en la región cordillerana.

 

Se recomienda a los vecinos circular con precaución en las primeras horas debido a la posible formación de hielo sobre la calzada.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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