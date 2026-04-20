Milei en Israel: distinciones de honor y agenda religiosa

Luego de una jornada de anuncios junto al primer ministro israelí, Javier Milei retomará este lunes su agenda en Israel con una reunión con el presidente Isaac Herzog, quien le entregará la Medalla Presidencial de Honor, la máxima distinción civil del país.

La actividad central del día está prevista para la tarde, pero la agenda comenzó a las 4.30 (hora argentina) con una disertación en la Universidad Bar-Ilan, donde el mandatario recibió un Doctorado Honoris Causa. Al momento de recibir la distinción, Milei se consideró el “verdadero amigo de Israel y el pueblo judío”.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, sostuvo y reafirmó su apoyo a Israel y Estados Unidos en la guerra con Irán.

En el auditorio, el mandatario estuvo acompañado por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish.

"Tanto significa para mi ser reconocido en Israel. Si uno abraza los valores judeocristianos su vida espiritual vibra en la misma sintonía que su vida material y como consecuencia de esa consonancia uno prospera", siguió en su discurso.

A las 15.30 (hora local) será el encuentro con Herzog, quien decidió otorgarle a Milei la Medalla Presidencial de Honor. En un comunicado oficial, el mandatario israelí justificó la decisión: “El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel”.

La agenda del lunes también incluye las 17.30 una visita a la Yeshivá Hebron, donde el Presidente será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos y brindará un discurso.

Durante su gira, Milei también avanzó con la firma de los denominados “Acuerdos de Isaac”, orientados a fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales entre Israel y América Latina, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.



El martes será la última jornada completa en Israel. Milei mantendrá un encuentro con rabinos a las 10.30 (hora local), seguido de una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro a las 16.

Por la noche, participará desde las 21 del encendido de antorchas en el Monte Herzl, en el marco del Día de la Independencia de Israel, donde según confirmó el canciller Gideon Sa’ar será el primer líder extranjero en portar una de las antorchas representativas de las doce tribus.