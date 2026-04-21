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Por Redacción Red43

PAMI: Provincia alcanzó un acuerdo y reconvierte el Hospital Margara como centro de atención en Trelew

El gobernador se reunió en Buenos Aires con autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que nuclea a más de 65 mil afiliados en la provincia.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó recientemente una reunión con autoridades del PAMI, para avanzar en la reconversión del Hospital Adolfo Margara de Trelew como centro de atención prioritario para afiliados de la obra social.

 

Del encuentro participaron el subdirector de PAMI, Carlos Zamparolo; la síndica general, María Florencia Zicavo; el defensor de adultos mayores de Chubut, Héctor Daniel Silva; el titular de la Unidad Legal y Técnica, Claudio Bargas; el jefe de la Unidad Técnica Médica, Alejandro Wittenberg; y el coordinador ejecutivo, Pedro Insausti.

 

Compromiso alcanzado y trabajo conjunto

 

En ese marco, las autoridades del organismo nacional, que nuclea a más de 65 mil afiliados en la provincia, se mostraron receptivas a la propuesta del Gobierno del Chubut y manifestaron su compromiso de acompañar el proceso.

 

Al respecto, Torres señaló que “este acuerdo con PAMI refleja la voluntad de trabajar de manera coordinada con Nación para garantizar a nuestros adultos mayores un acceso a la salud más ágil, seguro y de calidad”.

 

Centralizar la atención para mejorar el servicio

 

Además, el mandatario destacó que la iniciativa representa “una oportunidad concreta para optimizar la infraestructura y los recursos del Hospital Margara, que, tras la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad María Humphreys, cuenta con mayor capacidad operativa”.

 

“Vamos a terminar con los traslados innecesarios y las esperas interminables para cientos de jubilados, concentrando la atención de afiliados de PAMI en un solo lugar”, remarcó Torres.

 

En ese sentido, agregó que la medida “también permitirá reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia del sistema, beneficiando directamente a los pacientes”.

 

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