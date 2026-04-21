Encuesta de CAMOCH expone la preocupación de comerciantes por rentabilidad y futuro

En una encuesta llevada a cabo por CAMOCH la caída de las ventas surge como la principal preocupación de la mayoría de los comerciantes, quienes aseguran que esta situación complica sostener la actividad diaria.

También plantean aumento de costos. En tanto los impuestos municipales, los servicios y los alquileres aparecen como los principales factores que están afectando la rentabilidad.

Gran parte de los encuestados admiten tener deudas con el municipio o atrasos en los pagos.

Desde CAMOCH advierten que el nivel de incertidumbre entre los comerciantes, es lo más delicado de los resultados de la consulta. Varios de los encuestados plantean que, si las condiciones actuales no cambian, sus negocios se podrían sostener solo por unos meses más mientras que otros están evaluando achicar estructura o cerrar.

“No se trata de casos aislados, sino de una tendencia que empieza a generalizarse”, apuntaron desde CAMOCH y agregaron que sin medidas que acompañen al sector “el impacto no va a ser solo económico, sino también social, por la pérdida de empleo y el debilitamiento del entramado comercial local”.

Además, agregaron que los principales encuestados son de Esquel, Epuyén, Gobernador Costa y El Maitén. Y que las preguntas eran por atrasos en los pagos de los bancos, antigüedad del comercio, cuál era la situación en relación a los impuestos y los servicios, cómo estaban las ventas comparadas con el año anterior, cuánto tiempo creían que podían sobrevivir con el comercio en las condiciones actuales, entre otras.

La encuesta permanecerá abierta tanto para socios de CAMOCH como para todos los comerciantes de la ciudad.