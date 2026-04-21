12°
13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Abril de 2026
RED43 comarca-andina #Esquel
21 de Abril de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Encuesta de CAMOCH expone la preocupación de comerciantes por rentabilidad y futuro

La Cámara de Comercio del Oeste del Chubut (CAMOCH) difundió los resultados de un relevamiento reciente entre comerciantes de la región. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una encuesta llevada a cabo por CAMOCH la caída de las ventas surge como la principal preocupación de la mayoría de los comerciantes, quienes aseguran que esta situación complica sostener la actividad diaria.

 

También plantean aumento de costos. En tanto los impuestos municipales, los servicios y los alquileres aparecen como los principales factores que están afectando la rentabilidad.

 

Gran parte de los encuestados admiten tener deudas con el municipio o atrasos en los pagos.

 

Desde CAMOCH advierten que el nivel de incertidumbre entre los comerciantes, es lo más delicado de los resultados de la consulta. Varios de los encuestados plantean que, si las condiciones actuales no cambian, sus negocios se podrían sostener solo por unos meses más mientras que otros están evaluando achicar estructura o cerrar.

 

“No se trata de casos aislados, sino de una tendencia que empieza a generalizarse”, apuntaron desde CAMOCH y agregaron que sin medidas que acompañen al sector “el impacto no va a ser solo económico, sino también social, por la pérdida de empleo y el debilitamiento del entramado comercial local”.

 

Además, agregaron que los principales encuestados son de Esquel, Epuyén, Gobernador Costa y El Maitén. Y que las preguntas eran por atrasos en los pagos de los bancos, antigüedad del comercio, cuál era la situación en relación a los impuestos y los servicios, cómo estaban las ventas comparadas con el año anterior, cuánto tiempo creían que podían sobrevivir con el comercio en las condiciones actuales, entre otras. 

 

La encuesta permanecerá abierta tanto para socios de CAMOCH como para todos los comerciantes de la ciudad. 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Grave denuncia en hospital rural: Una enfermera fue víctima de abuso y piden justicia
2
 Pérdidas totales en una vivienda tras un incendio en la zona de Ruta 34
3
 Calistenia: Esquel tendrá su primer torneo en mayo
4
 Esquel: el Sistema de Estacionamiento Medido estará suspendido este martes por la mañana
5
 Alumnos de Jacobacci impulsan mensajes de aliento ante la preocupación por amenazas en las escuelas
1
 Como Broadway, pero en Esquel: la propuesta de "Un musical en el camino"
2
 Corte de tránsito en Ruta 71: Interrumpen la circulación por rotura de una cañería de gas
3
 Crece la morosidad en préstamos digitales
4
 Dolavon celebra 107 años de historia: el "Corazón del Valle" está de aniversario
5
 Lanzan el programa "Escuelas que Separan" en Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -