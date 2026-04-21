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21 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Test de VIH y sífilis: Realizarán jornada gratuita y confidencial en El Bolsón

Habrá una jornada de test de VIH y sífilis en El Bolsón, con atención gratuita, rápida y confidencial. La actividad se realizará el miércoles 29 de abril.
Por Redacción Red43

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Una nueva jornada de test de VIH y sífilis en El Bolsón se llevará adelante el próximo miércoles 29 de abril, con el objetivo de promover el acceso al diagnóstico temprano y la información en salud sexual. La actividad tendrá lugar de 10 a 14 horas en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, ubicada en Avenida San Martín 2650.

 

El testeo será gratuito, confidencial y rápido, sin necesidad de turno previo.

 

 

Acceso al diagnóstico y acompañamiento

La propuesta se enmarca en acciones de prevención y cuidado de la salud, bajo el lema “Elegí saber | Te vamos a acompañar”. El objetivo es facilitar el acceso a estudios que permiten detectar de manera temprana infecciones de transmisión sexual como el VIH y la sífilis.

 

El test de VIH y sífilis en El Bolsón cuenta con la participación de distintas instituciones del ámbito sanitario y educativo. Entre ellas, el Hospital Zonal Bariloche Dr. Ramón Carrillo y el Hospital de Área El Bolsón, junto con equipos vinculados a la formación en medicina de la UNRN.

 

 

O.P.

 

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