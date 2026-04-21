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Por Redacción Red43

Empezó la polémica por el consumo de carne de burro: por qué una protectora lo repudió

Tras la degustación realizada en Trelew, la organización dijo que es “un retroceso humanitario”. Y que representa un peligro para la salud pública. Las razones. 
Por Redacción Red43

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La Asociación Protectora de Rescate Equino (APRE), junto a una coalición federal de ONGs, emitió un comunicado de repudio total al faenamiento y consumo de mulas y burros en Chubut y el resto del país. El pronunciamiento surge tras hechos de público conocimiento que exponen una práctica que la organización califica como un «retroceso humanitario» y una violación a las normativas vigentes.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de regulación para el consumo interno de estas especies en Argentina. Según APRE, el faenamiento y consumo de mulas y burros representa un peligro para la salud pública debido a la ausencia de trazabilidad.

Al ser considerados animales de trabajo, deporte o compañía, no existen garantías de que no hayan sido tratados con fármacos como fenilbutazona o antibióticos prohibidos para humanos. La falta de controles bromatológicos en faenas clandestinas aumenta la exposición a enfermedades zoonóticas graves.

La organización recordó que la Ley Nacional 14.346 establece penas por maltrato y actos de crueldad animal. En este sentido, señalaron que reducir a estos animales a «unidades de biomasa» vulnera su estatus de seres sintientes y el marco del Derecho Animal moderno.

«No es cultura, es crueldad. No es soberanía alimentaria, es falta de control sanitario», sentenciaron desde la protectora. Además, denunciaron que el proceso de acopio y transporte suele estar marcado por el hacinamiento y la desidia.

Ante la gravedad de la situación, la Coalición Federal de ONGs y Proteccionistas de Equinos exigió la intervención inmediata de las autoridades de Chubut. El pedido se extiende a las direcciones de bromatología y organismos de control para que se apliquen sanciones ejemplares contra quienes promueven el faenamiento y consumo de mulas y burros en el territorio provincial.

 

 

 

 

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