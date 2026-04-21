Adiós a Luis Puenzo, el director que puso a Argentina en el mapa del cine mundial

El cine argentino atraviesa una jornada de duelo tras confirmarse que murió Luis Puenzo este martes en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años. La noticia fue ratificada por Argentores, entidad que expresó sus condolencias a familiares, colegas y amigos del realizador.

Puenzo fue uno de los nombres más influyentes de la industria audiovisual nacional. Director, guionista y productor, logró proyectar al cine argentino en el escenario internacional con obras que abordaron temas sociales complejos.

Impacto de “La historia oficial”

El punto más alto de su carrera llegó con La historia oficial, estrenada en 1985 y escrita junto a Aída Bortnik. La película abordó la apropiación de menores durante la última dictadura militar en Argentina, con una narrativa que logró trascender fronteras.

En 1986, el film obtuvo el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, convirtiéndose en la primera producción argentina en alcanzar ese reconocimiento. También recibió el Globo de Oro y una nominación al Oscar por su guion original.

Ese logro posicionó a Puenzo como una figura central del cine latinoamericano y consolidó su proyección internacional.

Trayectoria internacional

Tras el éxito de “La historia oficial”, Puenzo desarrolló una carrera con producciones de alcance global. Dirigió “Gringo viejo”, basada en la obra de Carlos Fuentes, con figuras como Jane Fonda y Gregory Peck.

También llevó al cine “La peste”, inspirada en la novela de Albert Camus, con actuaciones de William Hurt y Robert Duvall.

En su filmografía figura además “La puta y la ballena”, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Rol en la industria y gestión pública

Más allá de su labor como realizador, Puenzo tuvo una participación activa en el desarrollo institucional del cine argentino. En 1994 intervino en la redacción de la Ley de Cine, que permitió fortalecer el financiamiento del sector a través del INCAA.

Años más tarde, entre diciembre de 2019 y abril de 2022, presidió ese organismo, desde donde impulsó políticas orientadas a la producción nacional.

También fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004, contribuyendo a la consolidación del ámbito profesional del sector.

O.P.