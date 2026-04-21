Incendio sobre Ruta 40: El fuego avanzó sobre una casa

Un principio de incendio en El Bolsón ocurrió este lunes pasadas las 17:30 hs. El escenario fue una vivienda ubicada sobre Ruta 40 norte, a la altura del cruce de Mallín, frente a la base del SPLIF.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, al arribar al lugar el incendio ya estaba siendo contenido por personal del SPLIF, que había iniciado el primer ataque. En paralelo, efectivos policiales aseguraban el perímetro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Intervención y daños

Una vez en el sitio, los bomberos procedieron a realizar tareas de verificación para descartar riesgos de propagación. Utilizando una cámara térmica, inspeccionaron la temperatura en sectores comprometidos de la estructura, principalmente en una pared y parte del techo.

El fuego afectó aproximadamente un 5% de la vivienda, que es de construcción seca. Gracias a la intervención, el foco fue contenido a tiempo y no se registraron daños estructurales mayores.

De acuerdo a la información oficial, la propietaria no se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

O.P.