El Bolsón en invierno: Buscan que más turistas se queden a pernoctar tras conocer la nieve

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, señaló que uno de los principales objetivos para el turismo en El Bolsón el próximo invierno es aumentar la cantidad de noches que los visitantes permanecen en la localidad. La estrategia apunta, en particular, al público brasileño, que comenzó a llegar en mayor número durante la última temporada.

Según detalló, unas 5.000 personas eligieron el destino como primera experiencia en la nieve durante un invierno con condiciones limitadas. Ese flujo, explicó, representa un punto de partida para consolidar la propuesta turística.

El desafío de extender la estadía

Pogliano remarcó que el objetivo es atraer visitantes al cerro, pero también lograr que se alojen en la ciudad. “El gran desafío es que esos turistas que van a conocer la nieve se queden a dormir en El Bolsón, al menos una o dos noches”, expresó.

En ese sentido, indicó que el municipio trabaja en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para captar inversiones en infraestructura hotelera. La intención es ampliar la oferta de alojamiento para responder a una posible mayor demanda.

Promoción internacional y mercado brasileño

El jefe comunal explicó que Brasil es uno de los mercados priorizados, debido a su volumen y diversidad de perfiles. En particular, se apunta a un segmento medio interesado en experiencias vinculadas a la naturaleza.

“El Bolsón tiene un perfil que atrae a quienes buscan contacto directo con el entorno”, sostuvo, al tiempo que diferenció la propuesta local de destinos orientados a segmentos de mayor poder adquisitivo.

En ese marco, también mencionó una invitación al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, para que visite el destino y promocione el centro de esquí en condiciones naturales.

Infraestructura y tarifas competitivas

Otro de los ejes del turismo en El Bolsón para el próximo invierno es la mejora en la infraestructura del Cerro Perito Moreno.

Pogliano informó la instalación de una nueva aerosilla cuádruple, que permitirá optimizar el acceso a las pistas y mejorar la circulación de esquiadores. “Es una inversión importante que permite subir de manera más rápida y segura, lo que mejora la experiencia del visitante”, explicó.

En cuanto a los costos, el intendente indicó que existen opciones más accesibles en comparación con otros centros de esquí del país.

Destino en crecimiento

Para el municipio, el próximo paso es consolidar ese crecimiento con mayor permanencia de los visitantes, lo que tendría impacto directo en la actividad económica local.

De cara a la próxima temporada invernal, la apuesta está puesta en sostener el flujo de turistas y avanzar en la captación de nuevos públicos. La experiencia del último invierno, incluso con poca nieve, es vista como una base sobre la cual seguir desarrollando el destino.

El objetivo, reiteró Pogliano, es que quienes lleguen al cerro también elijan quedarse en la ciudad y recorrer sus propuestas durante más de una jornada.

O.P.