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05 de Junio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Este domingo habrá Básquet Formativo en Esquel

Participarán equipos de Cholila, Gobernador Costa, Futaleufú y Carossi Esquel
Por Redacción Red43

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Dos sedes, la misma pasión por la “naranja”. Organizado por la Asociación Civil Carossi Básquet se llevará a cabo el domingo 7 de junio un Encuentro Regional tanto de Mini Básquet como de Básquet formativo.

 

Tomarán parte, además de los locales, equipos de las Escuelas Municipales de Cholila, Gobernador Costa e inclusive, llegarán a Esquel, los pequeños Pumas de Futaleufú (Chile).

 

 

Este encuentro Regional tendrá lugar en dos sedes, una de ellas será el SUM del Colegio Salesiano y la otra en el SUM de la Escuela 7722 del barrio Buenos Aires.

 

Precisamente en el Colegio Salesiano, donde se diseñarán dos canchas para jugar de manera simultáneas, jugarán la Escuela Inicial, Cebollitas y Pre Mini; en tanto en la Escuela 7722 será el escenario para los encuentros de Mini, U13, U15 y U17.

 

Por otra parte, se informó que habrá servicio de buffet en ambos establecimientos.

 

 

El cronograma de actividades es el siguiente:

 

Domingo 7 de junio, en el Colegio Salesiano

 

Cancha 1: Escuela Inicial y Pre Mini. Cancha 2: Escuela Inicial y Cebollitas.

 

10.00 hs. Carossi Gris vs. Carossi Azulgrana

 

11.00 hs. Gobernador Costa vs. Futaleufú

 

12.00 hs. Cholila vs. Carossi Básquet

 

13.00 hs. Escuela Inicial Carossi Básquet (Almuerzan delegaciones visitantes)

 

14.00 hs. Futaleufú vs. Cholila

 

15.00 hs. Carossi Básquet vs. Gobernador Costa

 

16.00 hs. Futaleufú vs. Carossi Básquet

 

17.00 hs. Gobernador Costa vs. Cholila

 

18.00 hs. Carossi Básquet vs. Gobernador Costa (Mini y U13)

 

19.00 hs. Finalización del Encuentro Regional Básquet.

 

 

Domingo 7 de junio, en el SUM de la Escuela 7722

 

Cancha única: Mini, U11 y Formativas U13

 

10.00 hs. Carossi Básquet (Mini) vs. Carossi Básquet (U13)

 

11.00 hs. Cholila vs. Carossi Básquet (Mini)

 

12.00 hs. Gobernador Costa vs. Futaleufú (Mini)

 

13.00 hs. Carossi Básquet (U15/17) vs. Gobernador Costa (U15/17)

 

14.00 hs. Futaleufú vs. Cholila (Mini)

 

15.00 hs. Carossi Básquet vs. Gobernador Costa (Mini y U13)

 

16.00 hs. Futaleufú - Carossi Básquet (Mini)

 

17.00 hs. Gobernador Costa vs. Cholila (Mini)

 

18.00 hs. Carossi Básquet (U17-15) vs. Gobernador Costa (U17-15)

 

19.00 hs. Finalización del Encuentro Regional de Básquet.

 

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