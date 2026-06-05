Este domingo habrá Básquet Formativo en Esquel

Dos sedes, la misma pasión por la “naranja”. Organizado por la Asociación Civil Carossi Básquet se llevará a cabo el domingo 7 de junio un Encuentro Regional tanto de Mini Básquet como de Básquet formativo.
Tomarán parte, además de los locales, equipos de las Escuelas Municipales de Cholila, Gobernador Costa e inclusive, llegarán a Esquel, los pequeños Pumas de Futaleufú (Chile).
Este encuentro Regional tendrá lugar en dos sedes, una de ellas será el SUM del Colegio Salesiano y la otra en el SUM de la Escuela 7722 del barrio Buenos Aires.
Precisamente en el Colegio Salesiano, donde se diseñarán dos canchas para jugar de manera simultáneas, jugarán la Escuela Inicial, Cebollitas y Pre Mini; en tanto en la Escuela 7722 será el escenario para los encuentros de Mini, U13, U15 y U17.
Por otra parte, se informó que habrá servicio de buffet en ambos establecimientos.
El cronograma de actividades es el siguiente:
Domingo 7 de junio, en el Colegio Salesiano
Cancha 1: Escuela Inicial y Pre Mini. Cancha 2: Escuela Inicial y Cebollitas.
10.00 hs. Carossi Gris vs. Carossi Azulgrana
11.00 hs. Gobernador Costa vs. Futaleufú
12.00 hs. Cholila vs. Carossi Básquet
13.00 hs. Escuela Inicial Carossi Básquet (Almuerzan delegaciones visitantes)
14.00 hs. Futaleufú vs. Cholila
15.00 hs. Carossi Básquet vs. Gobernador Costa
16.00 hs. Futaleufú vs. Carossi Básquet
17.00 hs. Gobernador Costa vs. Cholila
18.00 hs. Carossi Básquet vs. Gobernador Costa (Mini y U13)
19.00 hs. Finalización del Encuentro Regional Básquet.
Domingo 7 de junio, en el SUM de la Escuela 7722
Cancha única: Mini, U11 y Formativas U13
10.00 hs. Carossi Básquet (Mini) vs. Carossi Básquet (U13)
11.00 hs. Cholila vs. Carossi Básquet (Mini)
12.00 hs. Gobernador Costa vs. Futaleufú (Mini)
13.00 hs. Carossi Básquet (U15/17) vs. Gobernador Costa (U15/17)
14.00 hs. Futaleufú vs. Cholila (Mini)
15.00 hs. Carossi Básquet vs. Gobernador Costa (Mini y U13)
16.00 hs. Futaleufú - Carossi Básquet (Mini)
17.00 hs. Gobernador Costa vs. Cholila (Mini)
18.00 hs. Carossi Básquet (U17-15) vs. Gobernador Costa (U17-15)
19.00 hs. Finalización del Encuentro Regional de Básquet.