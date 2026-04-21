Jornada de protesta de ATE: prevén demoras en vuelos en todo el país

La Asociación de Trabajadores del Estado realizará este martes 21 de abril un paro nacional que podría afectar la operatoria aérea en distintos puntos del país, con demoras y cancelaciones de vuelos como principal consecuencia.

La protesta contará con la adhesión de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil, un sector importante para el funcionamiento cotidiano de la aviación. Si bien no se trata de controladores aéreos, su rol en tareas administrativas, inspecciones y coordinación puede repercutir directamente en la actividad aeroportuaria.

El principal foco de la jornada estará en la Ciudad de Buenos Aires, donde se prevé una movilización hacia el Aeroparque Jorge Newbery. La concentración comenzará por la mañana en la zona de Costa Salguero y desde allí los manifestantes se trasladarán hacia la terminal aérea.

La medida se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y los gremios estatales, tras el estancamiento de las negociaciones paritarias. Desde el sindicato aseguran que no hubo avances en la recomposición salarial y denuncian incumplimientos de acuerdos previos.

Además, advierten que el ajuste en el sector público incluye recortes de personal y cambios normativos que, según sostienen, afectan derechos laborales y limitan la protesta.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que el conflicto lleva meses sin solución y cuestionó la falta de diálogo. También afirmó que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales se profundizó desde fines de 2023.

La jornada incluirá, además del paro, asambleas, radios abiertas y distintas acciones de visibilización en aeropuertos y organismos públicos de todo el país.

R.G.