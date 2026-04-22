Confirman la quiebra de SanCor

La Justicia dispuso la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, tras el pedido en ese sentido que había hecho la empresa la semana anterior, según la Ley de Concursos y Quiebras (24.522),

La resolución de este miércoles del magistrado Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominacióna de Rafaela, ciudad aledaña a la sede central de SanCor, en Sunchales, Santa Fe, establece expresamente la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje (artículo 48 de la LCQ).

El fallo establece que la sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continuará actuando en el proceso, con la obligación de cumplir de manera ágil y bajo apercibimiento de remoción en caso de incumplimientos.

La Justicia dispuso que seguirán operando aquellos establecimientos que mantengan actividad productiva, especialmente los que tengan contratos en curso. En los demás casos, se ordenó preservar y conservar los activos para evitar su deterioro.

En 5 días, la sindicatura y la coadministración deberán definir qué plantas continúan operativas, con un análisis técnico de cada unidad productiva.

El fallo también establece que la continuidad será transitoria, hasta que se concrete la venta de los activos, momento en el cual cesarán automáticamente las actividades y contratos, salvo que el comprador decida asumirlos.

Sobre la situación laboral se dispuso que los sueldos y retribuciones generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según lo establece la ley.



La cooperativa Sancor se formó en 1938, fundada por 16 cooperativas de las provincias de Santa Fe y Córdoba (de donde provienen las sílabas del nombre) y tras una trayectoria ilustre como proveedora líder de diversos productos lácteos durante el siglo XX, en los últimos 20 años comenzó a transitar una crisis que progresivamente se fue complicando.

Tras intentos de salvataje y/o venta, en los últimos años hubo tristes señales de un final inexorable. La semana pasada la propia empresa pidió la quiebra ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, en el marco del concurso de acreedores e intervención judicial que se inició en febrero de 2025.

"La petición de quiebra se basa en una decisión del Consejo de Administración de la Cooperativa, que convocó a asamblea para ratificarla el próximo 30 de abril”, indicó el tribunal en su página web que sigue el caso.

A esa situación se llegó con una deuda de US$ 120 millones y 8 meses de sueldos impagos, según lo determinó dicho juzgado a partir del procesamiento de 1.519 pedidos de verificación sobre un total de 2.702 acreedores en el marco de concurso. La misma está compuesta de US$ 90 millones y $40.000 millones, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales como los principales acreedores. Además, se constató una deuda cercana a los $ 6.350 millones porterior al concurso.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todo en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, indicó un comunicado que lleva la firma del secretario general de Atilra, Héctor Ponce.

“Tanto para los trabajadores como para nuestra entidad que los representa, el dictado de la quiebra no constituye un final sino un comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de la estructura que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores de Atilra elaboran”, afirmó Ponce días atrás.

"Fue demasiado tiempo el que siguió operando, pero con un esquema que era totalmente inviable", consideró un industrial del sector, al considerar que "se podría haber evitado la sangría que se dio en todos estos meses". A partir de este paso "es probable que aparezcan interesados por algunas plantas", planteó.