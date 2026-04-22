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Por Redacción Red43

Arrastró con su vehículo a un perrito callejero y lo mató: abren la investigación

Otro caso de maltrato animal que va a los tribunales. El imputado iba a gran velocidad y sólo se detuvo cuando otro auto lo interceptó. Ocurrió en Comodoro Rivadavia.
Por Redacción Red43

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Se desarrolló en los Tribunales del Barrio Roca de Comodoro Rivadavia, la audiencia de apertura de investigación contra Lautaro Mirando por un hecho de maltrato animal ocurrido el 2 de junio del año pasado.

 

Según la acusación de la Fiscalía, ese día cerca de la hora 19, el imputado circulaba a velocidad excesiva, aproximadamente 90 km por hora, conduciendo el vehículo marca Volkswagen Gol de su propiedad, por Avda. Nahuel Huapi del B° Standart Norte, Km8 de Comodoro Rivadavia.

 

En esos momentos un perro sin propietario, mestizo, de tamaño mediano y pelaje claro se encontraba cruzando la intersección de Avenida Nahuel Huapi y calle 8 de Diciembre, cuando fue embestido por Miranda quien continuó su marcha, arrastrando al mismo hasta la intersección de Avenida Nahuel Huapi y calle Facundo Quiroga.

 

En ese punto se detuvo porque otro vehículo lo interceptó. El perro murió en el lugar resultado de las heridas sufridas por el atropellamiento y arrastre posterior. La fiscal a cargo del caso, Verona Dagotto calificó el delito como crueldad animal.

 

Por su parte la Defensora, Juliana Fuentes, no se opuso a la apertura de la investigación solicitada por la fiscalía, solicitando “se tome en cuenta la versión de su asistido en la audiencia y que debe investigar para sostener la calificación que pretende”.

 

Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia resolvió autorizar la apertura de investigación preparatoria del caso, dando por anoticiado al imputado del hecho y la calificación que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica. Estableciendo el plazo de Ley, 6 meses, para concluir con la investigación.

 

 

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