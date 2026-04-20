Emirates podrá operar carga aérea y vuelos internos en Argentina: Qué cambia con la nueva medida

El Gobierno nacional autorizó a la aerolínea Emirates a expandir sus operaciones de carga aérea en el país, con la posibilidad de realizar vuelos dentro del territorio argentino. La medida, formalizada a través de la Disposición 3/2026 de la Secretaría de Transporte, se enmarca en la política de apertura aerocomercial impulsada por la actual gestión.

La habilitación incluye derechos de tráfico que van desde la tercera hasta la novena libertad del aire, lo que le permite a la compañía transportar mercancías entre Argentina y otros países, y también operar tramos internos como parte de sus rutas internacionales de carga.

Cambio en las reglas del juego

Uno de los aspectos más importantes de la medida es la autorización de la novena libertad del aire, una facultad poco habitual en el mercado local. Este permiso habilita a una aerolínea extranjera a realizar vuelos de cabotaje, es decir, transportar carga entre dos puntos dentro del mismo país.

En términos prácticos, esto implica que Emirates podría integrar rutas internas dentro de su red logística global, siempre en el marco de servicios internacionales de carga. Se trata de una modificación que altera el esquema tradicional del sector aerocomercial argentino, históricamente más restrictivo para operadores extranjeros en el mercado doméstico.

Marco de cielos abiertos

La decisión se apoya en acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, así como en el Memorándum de Entendimiento de cielos abiertos firmado en 2025 en Abu Dhabi. A su vez, se vincula con el Decreto 599/2024, que impulsó la desregulación del mercado aerocomercial.

Desde la Secretaría de Transporte de Argentina sostienen que la medida busca ampliar la conectividad, fomentar la competencia y atraer nuevas inversiones. La autorización fue respaldada por dictámenes técnicos de la Administración Nacional de Aviación Civil y de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo.

Impacto en la logística y el comercio

El Gobierno plantea que la expansión de Emirates podría mejorar la logística del comercio exterior, en especial para pequeñas y medianas empresas que requieren mayor frecuencia de vuelos y tiempos de entrega más cortos.

La división Emirates SkyCargo cuenta con una flota de gran porte preparada para transportar volúmenes elevados y cargas especiales, lo que abre posibilidades para sectores como alimentos frescos, productos farmacéuticos y manufacturas de alto valor.

Sin embargo, especialistas advierten que la medida también genera interrogantes sobre su impacto en los operadores locales de carga aérea, que vienen sosteniendo un crecimiento en los últimos años. La apertura del cabotaje a empresas extranjeras podría modificar las condiciones de competencia en un mercado aún en desarrollo.





O.P.