Fiscalía pide confirmar condena por intoxicación en El Maitén

La Fiscalía de Lago Puelo presentó formalmente el pedido ante la Cámara Penal para que se ratifique la condena impuesta al gasista matriculado involucrado en el caso de intoxicación masiva ocurrido en la Escuela N° 7719 de El Maitén. El hecho, que tuvo lugar en junio de 2022, afectó a más de setenta personas entre estudiantes, personal docente y auxiliares, quienes presentaron diversos cuadros de salud tras inhalar monóxido de carbono dentro del establecimiento educativo.

Durante la audiencia de impugnación, el fiscal Carlos Díaz Mayer sostuvo la validez de las pruebas presentadas durante el juicio, subrayando que la negligencia en los trabajos de mantenimiento e instalación de los equipos de calefacción fue la causa directa del siniestro. El funcionario judicial enfatizó que el profesional no cumplió con las normas de seguridad vigentes, lo que derivó en una situación de peligro real para toda la comunidad educativa presente en ese momento.

Por su parte, la defensa del imputado buscó revertir el fallo inicial alegando la falta de responsabilidad directa sobre el estado general del sistema de gas del edificio. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal insistió en que el rol del gasista era determinante para garantizar el correcto funcionamiento de los artefactos y que su omisión técnica resultó en las graves consecuencias ya conocidas. Ahora, los magistrados de la Cámara Penal deberán analizar los argumentos de ambas partes para decidir si confirman la sentencia o dan lugar al planteo defensivo.

E.B.W.