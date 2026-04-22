Escándalo por drogas y servicios sexuales en Europa que involucra a futbolistas y pilotos de Fórmula Uno

Una investigación de la fiscalía de Milán hace tambalear a Italia y a la Serie A. Se habría destapado una red de prostitución VIP que involucra a más de 50 futbolistas de la liga italiana y a un piloto de la Fórmula 1, quienes habrían sido clientes de la agencia que ofrecía los servicios.

Ya hay cuatro detenidos en la causa, que se destapó por ex trabajadoras que denunciaron y declararon sobre el funcionamiento de esta agencia, además de escuchas telefónicas que permitieron construir el caso.

El medio italiano, La Gazzetta dello Sport, reconstruyó el funcionamiento de esta red de prostitución VIP que ofrecía paquetes completos a gente con un alto poder adquisitivo.

La agencia operaba desde Cinisello Balsamo y en sus paquetes ofrecía desde cenas en restaurantes de lujo, fiestas en los boliches más exclusivos de la ciudad, hasta servicios sexuales en hoteles cinco estrellas y viajes a destinos paradisíacos.

Los futbolistas que son mencionados en el documento serían de estos equipos de la Serie A: Inter, Milan, Juventus, Sassuolo y Verona. Además, habría empresarios como clientes regulares y un piloto de la Fórmula 1. Y jugadores de la Premier Ligue inglesa.

Sus nombres no están en los expedientes, y tampoco están imputados en la causa, ya que la fiscalía solo se concentrará en llevar a la Justicia a los que se encargaban de organizar esta red de prostitución VIP.

Con respecto al corredor de la categoría máxima, su participación como cliente se supo por uno de los mensajes que se descubrieron: "Tengo un amigo piloto de Fórmula 1 que quiere una chica a pago, ¿podemos encontrarla?"

Otra de las cosas que sorprendió en el expediente, es que la agencia también ofrecía óxido nitroso, más conocido como el gas de la risa, que es una droga muy estimulante, y en varios mensajes se referían a ella como "los globos".

El uso de esta droga no es casualidad, ya que, al ser consumida, no deja rastros en el cuerpo, por lo que para los deportistas era ideal para no ser detectada en los exámenes antidoping.

Tras la oficialización de las cuatro detenciones, con las acusaciones de explotación de la prostitución y lavado de dinero, se conoció que la agencia tenía en su nómica alrededor de cien chicas.

Con respecto a los números, los documentos exponen que los deportistas clientes gastaron una suma de 149 mil euros, aunque el total de operaciones sube a 1,2 millones aproximadamente.

Además, los testimonios de ex trabajadoras aseguran que la agencia funcionaba desde la pandemia, sin importar los fuertes controles y restricciones por el COVID-19, por lo que esta red tendría más de seis años operando.

En las declaraciones, otra de las trabajadoras habría constatado que en una de esas noches, en la que le había tocado acompañar a un futbolista, habría quedado embarazada. "No se lo digas a nadie… acabo de hacerme el test y estoy embarazada", fue el mensaje que se recuperó durante la investigación.