El odontólogo que abusó de una paciente de 17 años con una pena menor: 8 meses de prisión condicional

La Cámara Penal de Comodoro Rivadavia confirmó por unanimidad la condena contra un odontólogo identificado por sus iniciales F.R.F.D., de 50 años, hallado culpable del delito de abuso sexual simple contra una paciente de 17 años.

La resolución ratifica la sentencia dictada en diciembre de 2025 por la jueza Karina Breckle, quien lo declaró penalmente responsable y le impuso ocho meses de prisión de ejecución condicional.

Además de la condena, la Justicia dispuso la prohibición absoluta de atender pacientes menores de edad, sin distinción de sexo, debiendo derivarlos a otros profesionales.

También se ordenó que tanto en la recepción como en la puerta del consultorio figure de manera visible una leyenda informando que el profesional mantiene vigente una orden judicial que le impide atender menores. Como parte de las reglas de conducta, el condenado deberá realizar tratamiento psicológico durante dos años o hasta recibir el alta profesional.

Asimismo, tendrá que completar 800 horas de cursos o capacitaciones vinculadas a perspectiva de género, Ley Micaela, violencia sexual, derechos de niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer y ética profesional.

La sentencia también establece que deberá afrontar el costo total de un tratamiento de ortodoncia similar al que realizaba la víctima, con un profesional elegido por ella. Los hechos investigados ocurrieron el 27 de junio de 2023 en un consultorio odontológico donde el acusado ejercía su actividad profesional.

Al revisar la apelación presentada por la defensa, los jueces entendieron que estaba debidamente acreditado el hecho y valoraron especialmente el relato sostenido de la denunciante, además de testimonios de familiares y una testigo presente en el lugar.

Ante situaciones de violencia de género o abuso sexual en Comodoro Rivadavia, las denuncias pueden realizarse en la Comisaría de la Mujer durante las 24 horas o en la Fiscalía local en horario hábil.