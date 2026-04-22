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22 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Miércoles con lluvias, viento y posible nieve en zonas altas

La jornada se presenta inestable en la Comarca Andina, con precipitaciones desde la mañana, viento sostenido y temperaturas bajas.
Por Redacción Red43

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El miércoles 22 de abril marca un cambio en las condiciones del tiempo en la Comarca Andina, con el ingreso de un sistema que trae lluvias, viento y descenso térmico.

 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comienza con lluvias y posibles nevadas en sectores altos, con una temperatura mínima de 5°C. Durante la tarde se esperan lluvias aisladas, mientras que hacia la noche las condiciones se mantendrán similares, con registros cercanos a los 4°C.

 

La temperatura máxima alcanzará los 10°C, en un contexto de cielo mayormente cubierto durante todo el día.

 

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre 10% y 40% en todas las franjas horarias, lo que indica presencia intermitente de lluvias, sin descartar momentos de mayor intensidad puntual.

 

 

Viento sostenido y ráfagas intensas

Uno de los aspectos más notorios de la jornada será el viento. Se espera circulación del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h de forma sostenida.

 

Durante la mañana, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente en áreas abiertas o expuestas. 

 

Los registros complementarios anticipan que el viento se mantendrá activo durante gran parte del día, con picos de ráfagas que podrían superar los 35 km/h en distintos momentos de la tarde.

 

Precipitaciones y posible nieve en cordillera

El ingreso de aire más frío en altura favorece la presencia de nevadas en zonas elevadas, especialmente durante la mañana. En áreas urbanas y de menor altitud, las precipitaciones serán en forma de lluvia.

 

 

Los valores estimados indican acumulados moderados, con momentos de mayor continuidad hacia la mañana y condiciones más variables durante la tarde.

 

Cambio respecto a días anteriores

Luego de un martes con presencia de sol durante varias horas, este miércoles presenta un escenario diferente, con mayor cobertura nubosa y precipitaciones.

 

Este cambio responde al ingreso de un frente que modifica las condiciones de estabilidad que venían predominando en el inicio de la semana.

 

 

O.P.

 

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