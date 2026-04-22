Miércoles con lluvias, viento y posible nieve en zonas altas

El miércoles 22 de abril marca un cambio en las condiciones del tiempo en la Comarca Andina, con el ingreso de un sistema que trae lluvias, viento y descenso térmico.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comienza con lluvias y posibles nevadas en sectores altos, con una temperatura mínima de 5°C. Durante la tarde se esperan lluvias aisladas, mientras que hacia la noche las condiciones se mantendrán similares, con registros cercanos a los 4°C.

La temperatura máxima alcanzará los 10°C, en un contexto de cielo mayormente cubierto durante todo el día.

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre 10% y 40% en todas las franjas horarias, lo que indica presencia intermitente de lluvias, sin descartar momentos de mayor intensidad puntual.

Viento sostenido y ráfagas intensas

Uno de los aspectos más notorios de la jornada será el viento. Se espera circulación del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h de forma sostenida.

Durante la mañana, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

Los registros complementarios anticipan que el viento se mantendrá activo durante gran parte del día, con picos de ráfagas que podrían superar los 35 km/h en distintos momentos de la tarde.

Precipitaciones y posible nieve en cordillera

El ingreso de aire más frío en altura favorece la presencia de nevadas en zonas elevadas, especialmente durante la mañana. En áreas urbanas y de menor altitud, las precipitaciones serán en forma de lluvia.

Los valores estimados indican acumulados moderados, con momentos de mayor continuidad hacia la mañana y condiciones más variables durante la tarde.

Cambio respecto a días anteriores

Luego de un martes con presencia de sol durante varias horas, este miércoles presenta un escenario diferente, con mayor cobertura nubosa y precipitaciones.

Este cambio responde al ingreso de un frente que modifica las condiciones de estabilidad que venían predominando en el inicio de la semana.

O.P.