Doble crimen en Comodoro: apuntan contra el narcotráfico y la justicia porque “alimenta la impunidad”

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, dialogó este jueves con Radio 3 sobre el doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio en Comodoro Rivadavia y lo vinculó directamente con una compleja trama criminal que se extiende desde hace años en la ciudad.

En primer lugar, Iturrioz reveló que el hecho está conectado con un proceso judicial clave que debía comenzar: “Esto no solo está vinculado a un crimen reciente, sino al juicio que comenzó hoy y se suspendió. Tiene vasos comunicantes con múltiples homicidios en Comodoro”, afirmó, dejando en claro que la investigación apunta a un entramado mayor.

En ese sentido, fue contundente al describir el trasfondo del caso: “La seguidilla de hechos violentos viene desde 2005, con narcotráfico, usurpaciones y múltiples homicidios. Es incomprensible cómo se pudo llegar a esta situación”, sostuvo, marcando la persistencia de organizaciones vinculadas al delito.

El funcionario hizo referencia también al rol de las víctimas dentro de ese contexto y recordó antecedentes: “No era un angelito”, dijo sobre Rodrigo Nieves, al mencionar una condena previa que, según criticó, fue reducida significativamente por decisiones judiciales.

El ministro volvió a cuestionar con dureza al sistema judicial: “Es difícil encontrar un caso en el cual una condena de primera instancia no sea reducida en la Cámara”, y agregó que estas resoluciones terminan alimentando la impunidad y la continuidad de los hechos violentos. “En ocasiones hemos pedido 25 allanamientos y nos han dado 8. Decimos, 8 no me sirve. Para darme 8 no me des nada”, graficando las limitaciones operativas que —según indicó— enfrentan algunas investigaciones.

En la misma línea, insistió en el impacto social de esta situación: “La gente se llamaba desesperada”, recordó sobre el momento del doble crimen, y advirtió que el miedo condiciona las investigaciones: “Hay testigos, pero que tienen miedo de hablar. El sistema permitió que la gente se sienta indefensa”.

Finalmente, Iturrioz remarcó la necesidad de medidas estructurales para frenar la violencia: “Hay que terminar con esto, de una vez y para siempre”, afirmó, y subrayó que se trabaja sobre líneas firmes de investigación vinculadas al juicio suspendido y al entramado criminal detrás del doble asesinato.