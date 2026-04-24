Viernes con descenso de temperatura y viento persistente en Esquel

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 24 de abril en Esquel indica un marcado descenso de la temperatura en comparación con los días previos. Se espera una mínima de 6 grados y una máxima que no superará los 13 grados durante la tarde, manteniendo el ambiente fresco en la región cordillerana.

El cielo permanecerá mayormente nublado a parcialmente nublado durante gran parte del día. En cuanto al viento, factor determinante en la zona, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora durante las primeras horas de la jornada, aunque la intensidad tenderá a disminuir gradualmente hacia la noche.

Para los departamentos de Futaleufú y Cushamen se mantiene la vigilancia por las condiciones de viento del sector oeste. No se esperan precipitaciones significativas para este viernes, consolidando un cierre de semana frío y ventoso en la ciudad de Esquel y sus alrededores.

E..B.W.