El Hoyo: secuestro de drogas en un allanamiento

En el marco de una serie de investigaciones por diferentes delitos en la región, personal de la Comisaría de El Hoyo y de la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Comarca Andina llevaron adelante diligencias que arrojaron resultados positivos. El primer procedimiento se concretó en una vivienda tras tareas de observación que permitieron confirmar la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo.

Durante este primer allanamiento, los efectivos policiales lograron hallar envoltorios con clorhidrato de cocaína fraccionada para la venta y una cantidad de flores de marihuana. Además de la sustancia, se procedió al secuestro de balanzas de precisión, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para avanzar en la causa que tramita en la justicia federal.

En forma paralela, se realizó un segundo operativo en otro punto de la localidad, originado por una denuncia previa de lesiones leves y amenazas. En ese domicilio, la policía secuestró un arma de fuego de fabricación casera, conocida comúnmente como tumbera, junto con cartuchería de diversos calibres que el morador no pudo justificar.

Las autoridades destacaron que estas intervenciones conjuntas buscan dar respuesta a la demanda de seguridad y retirar de circulación elementos de peligrosidad en la zona urbana. La justicia ordinaria y la federal tomaron intervención inmediata, disponiendo la notificación de las personas involucradas en ambos hechos, quienes quedaron supeditadas a la evolución de las respectivas causas judiciales.

E.B.W.