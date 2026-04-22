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22 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: Jornada nublada y con presencia de viento

De acuerdo al pronóstico oficial para este miércoles 22 de abril, la ciudad tendrá una jornada caracterizada por la nubosidad y el viento constante durante todo el día.
Por Redacción Red43

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Se espera un miércoles mayormente nublado, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones, las cuales se mantienen en un rango mínimo (entre 0% y 10%).

 

Detalle de la jornada:

Mañana: La temperatura mínima será de 5°C. El cielo estará parcialmente nublado. Se recomienda especial precaución durante las primeras horas, ya que se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre los 51 y 59 km/h.

 

Tarde: Será el momento más templado del día, con una temperatura máxima que llegará a los 12°C. El cielo permanecerá nublado y el viento continuará soplando con intensidad moderada.

 

Noche: La temperatura descenderá a los 8°C con el cielo mayormente nublado.

 

Durante toda la jornada, el viento se mantendrá con una intensidad constante de entre 23 y 31 km/h, variando su dirección hacia el sector Oeste al llegar la tarde.

 

 

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