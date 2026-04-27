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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Operativo policial en Trevelin: tres detenidos por destrozos en viviendas

Los sospechosos fueron demorados tras ser señalados por romper vidrios de casas y de un auto en el barrio PROMEBA. Recuperaron la libertad, pero siguen ligados a la causa.
Por Redacción Red43

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Durante el fin de semana, la Policía intervino en un hecho de daños registrado en el barrio PROMEBA de Trevelin, donde tres jóvenes fueron detenidos tras ser acusados de provocar destrozos en viviendas y en un vehículo.

 

La jefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, explicó que “el día sábado también allí en la localidad de Trevelin tuvimos una intervención con tres detenidos, tres masculinos que la edad oscilaba entre los 18 y los 30 años de estos tres jóvenes”.

 

Según detalló, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 hs, cuando vecinos alertaron sobre la rotura de vidrios en distintas viviendas del sector. Ante el aviso, el personal policial acudió rápidamente al lugar y logró identificar a los presuntos responsables.

 

Además de los daños en las casas: "También provocaron la rotura de un vehículo, los vidrios de un vehículo”.

 

Los tres jóvenes quedaron detenidos por averiguación del delito de daño y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. La audiencia de control de detención se realizó el domingo por la mañana y, tras esa instancia judicial, recuperaron la libertad.

 

"Recuperaron la libertad pero continúan sujetos a la investigación de la causa”, concluyó Pauli. 

 

 

 

R.G.

 

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