Entró a una casa aprovechando una puerta abierta y terminó detenido

Un insólito hecho policial se registró este domingo por la mañana en Esquel, cuando un hombre fue encontrado escondido dentro de una vivienda de calle Brown al 500, luego de haber ingresado sin autorización.

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, explicó que “el día domingo, aproximadamente a las 10 de la mañana, se tuvo que tomar intervención en un domicilio de la calle Brown al 500 aproximadamente, por un hecho de violación de domicilio”.

Según detalló, fue una mujer quien alertó a la Policía luego de observar por las cámaras de seguridad de su casa que un desconocido había entrado al inmueble. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró al propietario de la vivienda y a su hijo durmiendo dentro del domicilio.

“Era un masculino con su hijo que estaban durmiendo por la hora del domingo a la mañana. Ingresa el personal policial autorizado por ellos”, indicó. Durante la inspección, los efectivos hallaron al intruso escondido en una de las habitaciones.

“Constatan que en uno de los dormitorios de una de las habitaciones estaba un sujeto mayor de edad, masculino, bajo sustancias tanto de alcohol y sustancias que determinarán con los estudios posteriores. Estaba escondido en el interior del dormitorio”, relató Pauli.

El hombre fue detenido de inmediato por el delito de violación de domicilio y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a la espera de la audiencia de control.

Pauli aclaró además que no hubo signos de ingreso forzado: “Por lo que suponemos, al retirarse la propietaria del inmueble ha quedado la puerta abierta, aprovechando estas circunstancias, ingresó al domicilio”.

R.G.