Estaba borracho, agredió a su exmujer y después se quedó dormido

Efectivos policiales de la Comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia detuvieron, este sábado por la madrugada, a un hombre en el barrio Moure. Sucedió tras constatar que había violado una restricción judicial de acercamiento a su expareja.

El hombre irrumpió, en estado de ebriedad, en la vivienda de la mujer, la agredió y terminó aprehendido por el delito de desobediencia judicial luego de quedarse dormido en el lugar.

La intervención se originó a raíz de un pedido de asistencia por parte del personal de la Comisaría de la Mujer, que alertaba sobre la presencia de un hombre con una medida de exclusión en la vivienda de la víctima.

Al arribar al sitio, los uniformados se entrevistaron con la víctima. La mujer relató que minutos antes su expareja se había presentado alcoholizado y la había agredido físicamente. La situación logró ser controlada gracias a la intervención de los hijos de la víctima, quienes contuvieron al agresor hasta que este, producto de su estado, se quedó dormido.

Inmediatamente, los efectivos establecieron comunicación con la Comisaría de la Mujer, desde donde confirmaron que el atacante había sido notificado formalmente de la prohibición de acercamiento el 2 de enero último. La medida tenía una vigencia de cuatro meses y se encontraba en pleno curso.

En virtud de ello y con la autorización de la propietaria para ingresar al inmueble, la policía procedió a la aprehensión del hombre y a su traslado a la dependencia policial.

Fuentes policiales indicaron que la víctima no presentaba lesiones visibles. Igualmente, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia correspondiente.