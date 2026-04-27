Tiene 7 años, jugaba en el patio de su casa y fue atacado por seis perros

Un estremecedor episodio ocurrió este fin de semana en Posadas, provincia de Misiones. Un menor de 7 años fue atacado por una jauría mientras jugaba en el patio de su casa.

El menor, terminó con heridas en la cara, el hombro y la espalda. Los vecinos lograron rescatarlo y lo llevaron al hospital pediátrico, donde quedó internado en observación.

Todo sucedió este sábado por la tarde, en su casa ubicada sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y avenida Tambor de Tacuarí. Fuentes policiales revelaron que el nene se encontraba solo en la casa cuando, de repente, al menos seis perros lo mordieron en distintas partes del cuerpo.

Los gritos del menor fueron los que alertaron a los vecinos de la zona. Rápidamente lograron ingresar a la vivienda, asistieron al chico y lo trasladaron de urgencia al Hospital "Dr. Ramón Madariaga". Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales resolvieron derivarlo al Hospital Pediátrico.

Efectivos de la Unidad Regional I trabajaron en el lugar del ataque para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se desencadenó el incidente.

La investigación judicial se centra ahora en dos ejes fundamentales: determinar por qué el menor se encontraba sin la supervisión de un adulto en ese momento y establecer la procedencia de los siete perros que protagonizaron el violento episodio dentro de la propiedad. Por el momento, el estado de salud del menor es reservado, aunque se encuentra recibiendo los cuidados necesarios para estabilizar sus heridas.