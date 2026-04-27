Paro bancario nacional: Alertan por faltante de efectivo en todo el país

El paro bancario que se lleva adelante este lunes 27 de abril en Argentina genera efectos en el funcionamiento de las entidades financieras, especialmente en la disponibilidad de dinero en efectivo. La medida, impulsada por la Asociación Bancaria, tiene una duración de 24 horas y alcanza a todo el país.

Si bien las sucursales no permanecen cerradas y pueden atender al público, el conflicto impacta directamente en el abastecimiento y traslado de billetes. Según el gremio, la protesta afecta a los 21 tesoros regionales, lo que impide la provisión de efectivo desde el Banco Central hacia los bancos durante la jornada.

Atención abierta, pero con limitaciones

Uno de los principales efectos del paro bancario se refleja en la falta de efectivo. Aunque las entidades mantienen su atención, muchas operaciones pueden verse condicionadas por la escasez de billetes.

Desde el sindicato advirtieron que, sin reposición desde el Banco Central, algunas sucursales (especialmente en el interior del país) podrían quedarse sin fondos disponibles. Esto puede generar inconvenientes tanto para clientes particulares como para empresas que dependen del uso de efectivo para sus actividades diarias.

En este contexto, se recomienda priorizar medios digitales, como transferencias y pagos electrónicos, para evitar contratiempos.

El conflicto de fondo

La medida de fuerza responde a un conflicto entre la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, y las autoridades del Banco Central de la República Argentina.

El eje del reclamo es el posible cierre de 12 tesoros regionales, una decisión que podría afectar al menos 32 puestos de trabajo. Desde el gremio denunciaron situaciones de presión sobre los trabajadores y cuestionaron la falta de avances en las instancias de negociación.

Desde la Asociación Bancaria no descartaron la posibilidad de profundizar las medidas en caso de no alcanzar acuerdos, lo que podría ampliar el impacto en los próximos días.







O.P.