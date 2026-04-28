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Martes 28 de Abril de 2026
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28 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Incendio: Un calefactor habría provocado el fuego en un galpón

El fuego se desató este lunes por la tarde en la planta alta de un galpón.
Por Redacción Red43

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El hecho ocurrió este lunes por la tarde. La rápida reacción del propietario y la intervención de los Bomberos Voluntarios permitieron controlar la situación a tiempo.

 

El aviso se recibió pasadas las 15:30 a través de la comisaría local, lo que activó el despliegue de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios hacia el lugar del hecho, en la localidad de Lago Puelo.

 

Fuego controlado

Al arribar al sitio, los bomberos constataron que el propietario del galpón había logrado sofocar el fuego por sus propios medios, evitando que las llamas se extendieran hacia otros sectores de la estructura.

 

 

Este accionar fue determinante para reducir el impacto del incendio, ya que permitió contener el foco en su etapa inicial. Según se informó, no hubo personas lesionadas y los daños materiales fueron limitados.

 

De todas maneras, el personal llevó adelante tareas de enfriamiento, verificación y control final para asegurar la extinción total del fuego y prevenir posibles reactivaciones.

 

Posible origen del incendio

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, el origen del foco ígneo estaría vinculado a un artefacto de calefacción. El fuego afectó una pared y parte de la cubierta del galpón, aunque no alcanzó a expandirse gracias a la intervención temprana.

 

 

Además de los Bomberos Voluntarios, en el operativo participaron efectivos policiales, personal de Tránsito y Protección Civil Municipal. 

 

Desde Bomberos, valoraron tanto la rápida reacción del vecino como la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier emergencia.

 

Recomendaciones para prevenir incendios

A partir de este hecho, se reiteró la necesidad de revisar periódicamente los sistemas de calefacción y mantenerlos en condiciones seguras de uso. También se recomienda no sobrecargar instalaciones eléctricas y asegurar una ventilación adecuada en los ambientes.

 

 

O.P.

 

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