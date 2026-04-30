Patio Merino prepara una jornada con música en vivo y feria por el Día del Trabajador

El Día del Trabajador, Patio Merino ofrecerá una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía y feria en un mismo espacio. La actividad se realizará el 1 de mayo desde el mediodía y se extenderá durante toda la jornada, con distintas opciones pensadas para quienes se acerquen a compartir la fecha.

El evento contará con la presentación de Seba Lino, músico de Esquel que llevará al escenario una propuesta que fusiona la canción patagónica con influencias del rock y versiones de repertorio clásico.

Música patagónica con nuevas influencias

Seba Lino viene desarrollando un estilo que busca integrar distintas vertientes. En sus presentaciones combina composiciones propias con reinterpretaciones de autores vinculados al cancionero patagónico, a la vez que incorpora elementos del rock.

Según explicó, su intención es “sintetizar la música patagónica del siglo 21 de una manera innovadora”, manteniendo el vínculo con las raíces pero proponiendo nuevas lecturas. En ese camino, también suma versiones de bandas como Nirvana, en una búsqueda por acercar ese universo sonoro a una identidad local.

Además, el artista estará acompañado por Karim Rosales, cantante y compositor con trayectoria en la zona.

Una jornada con distintas propuestas

La programación comenzará a partir de las 13 horas con el show en vivo. Luego, desde las 16, se sumará una feria con diferentes puestos, ampliando la oferta para el público que se acerque durante la tarde.

En paralelo, habrá venta de empanadas y locro. Además, la jornada tendrá su cierre con karaoke.

Un espacio que se adapta a la temporada

Patio Merino se consolidó como un punto de encuentro al aire libre en El Bolsón, especialmente en épocas de clima templado. Sin embargo, recientemente incorporó sectores techados que permiten sostener actividades durante los meses más fríos.

Esa modificación amplía las posibilidades para eventos culturales y encuentros sociales, como el previsto para el Día del Trabajador, que se desarrollará en un contexto de temperaturas más bajas.

Un plan para el 1 de mayo

La propuesta en Patio Merino se suma a la agenda local para el feriado, con una combinación de música, gastronomía y actividades que se extienden durante varias horas.

Con entrada abierta y distintas opciones en un mismo espacio, la jornada apunta a ofrecer un lugar de encuentro en el marco de una fecha especial que invita al descanso y la recreación.

O.P.