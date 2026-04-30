Gran participación de los Parajes de Trevelin en los Juegos Comunales

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin informó sobre el desempeño de las delegaciones de los parajes locales en el Primer Zonal de los Juegos Comunales 2026 correspondientes a la Zona V. La delegación estuvo integrada por sesenta niños y jóvenes de entre 9 y 14 años provenientes de Aldea Escolar, Los Cipreses, Sierra Colorada, Lago Rosario, Villa Futalaufquen, Nahuelpan y Río Percy.

El evento tuvo como sede la localidad de Corcovado y contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes. Durante las jornadas del 28 y 29 de abril se completaron las competencias de atletismo, tenis de mesa y futsal, con la participación de otras comunidades de la zona como Carrenleufú, Cerro Centinela y el municipio anfitrión.

En la disciplina de futsal, los parajes de Trevelin conformaron dos equipos para la competencia. El seleccionado Sub 14 masculino estuvo integrado por jugadores de Aldea Escolar y Villa Futalaufquen, mientras que el conjunto Sub 12 masculino estuvo compuesto por representantes de Lago Rosario y Sierra Colorada. Según el reglamento de estos juegos, en futsal avanza el equipo ganador, mientras que en atletismo y tenis de mesa clasifican a la instancia provincial quienes obtengan los tres primeros lugares.

Tras el cierre de las actividades en pista y los encuentros de salón en Corcovado, se confirmó que la continuidad del calendario para los deportistas de la Zona V tendrá lugar en el mes de septiembre. En esa oportunidad, la sede del segundo zonal de la competencia será la localidad de Trevelin.

E.B.W.