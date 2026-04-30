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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Gran participación de los Parajes de Trevelin en los Juegos Comunales

Una delegación de sesenta niños y jóvenes de comunidades rurales representó a la zona en el encuentro deportivo regional que se llevó a cabo durante dos jornadas en Corcovado. 
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin informó sobre el desempeño de las delegaciones de los parajes locales en el Primer Zonal de los Juegos Comunales 2026 correspondientes a la Zona V. La delegación estuvo integrada por sesenta niños y jóvenes de entre 9 y 14 años provenientes de Aldea Escolar, Los Cipreses, Sierra Colorada, Lago Rosario, Villa Futalaufquen, Nahuelpan y Río Percy.

 

 

 

El evento tuvo como sede la localidad de Corcovado y contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes. Durante las jornadas del 28 y 29 de abril se completaron las competencias de atletismo, tenis de mesa y futsal, con la participación de otras comunidades de la zona como Carrenleufú, Cerro Centinela y el municipio anfitrión.

 

 

 

En la disciplina de futsal, los parajes de Trevelin conformaron dos equipos para la competencia. El seleccionado Sub 14 masculino estuvo integrado por jugadores de Aldea Escolar y Villa Futalaufquen, mientras que el conjunto Sub 12 masculino estuvo compuesto por representantes de Lago Rosario y Sierra Colorada. Según el reglamento de estos juegos, en futsal avanza el equipo ganador, mientras que en atletismo y tenis de mesa clasifican a la instancia provincial quienes obtengan los tres primeros lugares.

 

 

 

Tras el cierre de las actividades en pista y los encuentros de salón en Corcovado, se confirmó que la continuidad del calendario para los deportistas de la Zona V tendrá lugar en el mes de septiembre. En esa oportunidad, la sede del segundo zonal de la competencia será la localidad de Trevelin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

 

 

 

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