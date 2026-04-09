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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin se llena de poesía en el encuentro "Por las ramas"

Mar Petersen es una de las coordinadoras y también escritora que llega a la región para compartir charlas, lecturas, presentaciones y más comunión poética desde la patagonia.
Por Redacción Red43

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“Por las ramas” es un encuentro de poesía que se realizará este fin de semana en Trevelin.

 

Durante dos jornadas, en distintos espacios, transcurrirán talleres, lecturas, presentaciones de libros y visitas de escritores de todo el país, como Mar Petersen, quien explicó en RED43 el origen del encuentro: “además de otras cosas soy poeta, tengo algunos libros publicados, el año pasado conocí Trevelin, y vine, hice una lectura, incluso un poco en chiste surgió, che, y si hacemos un festival de poesía, acá estamos con esta locura que estamos haciendo que va a salir”.

 

Coordinado por autores de Trevelin, Esquel, Tandil y Rosario: “y una grilla de poetas locales que es re amplia, queremos apostar un poco también a lo que ocurre en la región, viene Viviana Ayilef de Trelew, Lola Halfon y Camila Vallendor de Bariloche”, y también propuestas interdisciplinarias.

 

La grilla:

 

En los distintos momentos del encuentro habrá música en vivo, lecturas, taller de poesía: “tenemos un almuerzo poético, en el que va a haber una intervención artística, y vamos a comer todos juntos, para compartir el espacio, esta es una actividad paga, realmente es súper accesible, plato principal, postre, y vamos a probar vinos de la zona, de viñas de Nant y Fall, sale 20 mil pesos, y después tenemos todas las otras actividades, son gratuitas”.

 

Los ejes de las charlas recorren ejes que tienen que ver con la Patagonia, como el medioambiente y la cultura galesa, “con Clare Vaughan, después tenemos una presentación del libro de Lola Halfon, “Fuera de Zona”, que es un libro que habla sobre una historia de amor en medio de los incendios, así que es muy actual, y después tenemos una mesa de diálogo”.

 

La unión de los escritores, un valor en su mismo, y un punto de encuentro para los lectores: “no estamos en soledad, no estamos aislados, más allá de que estamos lejos, no estamos solos”.

 

 

SL

 

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