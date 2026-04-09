Dudas y misterio por la muerte de una beba de tres meses en un jardín maternal

Una beba de tres meses falleció este miércoles mientras se encontraba en un jardín maternal privado en pleno centro de Bariloche. De acuerdo a la información preliminar, habría sufrido un episodio de convulsiones antes de descompensarse. Fue asistida de urgencia por personal del Hospital Zonal, pero pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento.

Según informaron fuentes del centro de salud, la menor ingresó en paro cardiorrespiratorio y el equipo médico inició maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir el cuadro. “Intentaron seguir la reanimación, pero no pudieron hacer nada”, señalaron.

El hecho sucedió en un jardín maternal ubicado en la calle San Martín al 600. Las circunstancias que derivaron en el cuadro que terminó con su vida son materia de investigación, especialmente en torno al episodio convulsivo, cuyo origen aún no fue determinado.

En el caso interviene la fiscalía de turno para definir si fue una muerte accidental o dudosa, por lo que se dispusieron distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

En el lugar también intervino personal policial. El paso siguiente será la autopsia del cuerpo para determinar las causas de la muerte. Se supo que la familia de la beba vive en el barrio El Frutillar.