Chubut Deportes acompañó a la Escuela Awkache en la celebración por el Día del Atletismo Infantil

En el marco del Día del Atletismo Infantil, la escuela municipal Awkache llevó a cabo una jornada especial en la Plaza del Cielo de Esquel, donde sus coordinadores realizaron la entrega de la nueva indumentaria para los niños y niñas que forman parte de la escuela.

La actividad contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes y el gerente cordillerano Lucas De Godos.

El profesor Rodrigo Peláez, referente de la escuela atlética, destacó el compromiso de las familias para concretar la nueva indumentaria destinada al centenar de chicos y chicas que practican atletismo en Awkache Kids.

“Este es el nivel formativo del atletismo y nos llena de alegría ver la gran cantidad de niños que forman parte de Awkache”, expresó Peláez, quien también agradeció el trabajo de las entrenadoras a cargo de los grupos infantiles.

Asimismo, valoró el acompañamiento permanente del municipio y el respaldo de Chubut Deportes para continuar fortaleciendo el desarrollo formativo del atletismo en la ciudad.

La jornada se vivió en un clima familiar y recreativo, donde los más pequeños sobre el cierre realizaron actividades de precalentamiento, juegos y dinámicas deportivas junto a sus entrenadores y familia.