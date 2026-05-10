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10 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut Deportes acompañó a la Escuela Awkache en la celebración por el Día del Atletismo Infantil

Además, los peques de la Awkache Kids, recibieron la nueva indumentaria deportiva
Por Redacción Red43

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En el marco del Día del Atletismo Infantil, la escuela municipal Awkache llevó a cabo una jornada especial en la Plaza del Cielo de Esquel, donde sus coordinadores realizaron la entrega de la nueva indumentaria para los niños y niñas que forman parte de la escuela.

 

La actividad contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes y el gerente cordillerano Lucas De Godos.

 

 

El profesor Rodrigo Peláez, referente de la escuela atlética, destacó el compromiso de las familias para concretar la nueva indumentaria destinada al centenar de chicos y chicas que practican atletismo en Awkache Kids.

 

“Este es el nivel formativo del atletismo y nos llena de alegría ver la gran cantidad de niños que forman parte de Awkache”, expresó Peláez, quien también agradeció el trabajo de las entrenadoras a cargo de los grupos infantiles.

 

Asimismo, valoró el acompañamiento permanente del municipio y el respaldo de Chubut Deportes para continuar fortaleciendo el desarrollo formativo del atletismo en la ciudad.

 

 

La jornada se vivió en un clima familiar y recreativo, donde los más pequeños sobre el cierre realizaron actividades de precalentamiento, juegos y dinámicas deportivas junto a sus entrenadores y familia.

 

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