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La Justicia suma nuevos datos sobre los gastos de Manuel Adorni

La investigación incorporó registros de viajes, consumos y propiedades que, según la causa, no coincidirían con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.
Por Redacción Red43

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La causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni incorporó nuevos elementos vinculados a gastos personales, viajes y bienes del funcionario y su entorno familiar.

 

Según trascendió, la Justicia detectó movimientos mensuales de entre US$18.000 y US$20.000, cifras que superarían ampliamente los ingresos oficiales del jefe de Gabinete.

 

El expediente reúne documentación bancaria, registros públicos y pruebas obtenidas en allanamientos. Además, se analizan gastos en propiedades, cuotas escolares, consumos con tarjetas y viajes realizados dentro y fuera del país.

 

La investigación, encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si existieron inconsistencias patrimoniales o un posible enriquecimiento ilícito.

 

 

 

R.G

 

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