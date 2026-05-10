La Justicia suma nuevos datos sobre los gastos de Manuel Adorni

La causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni incorporó nuevos elementos vinculados a gastos personales, viajes y bienes del funcionario y su entorno familiar.

Según trascendió, la Justicia detectó movimientos mensuales de entre US$18.000 y US$20.000, cifras que superarían ampliamente los ingresos oficiales del jefe de Gabinete.

El expediente reúne documentación bancaria, registros públicos y pruebas obtenidas en allanamientos. Además, se analizan gastos en propiedades, cuotas escolares, consumos con tarjetas y viajes realizados dentro y fuera del país.

La investigación, encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si existieron inconsistencias patrimoniales o un posible enriquecimiento ilícito.

R.G