Noche de música patagónica y de autor en Esquel

El cantautor esquelense Seba Lino vuelve a presentarse en la ciudad, en una noche especial con entrada libre y gratuita en la pizzería Fitzroya, en su local de calle Almafuerte esquina A.P. Justo.

Hoy viernes desde las 22 horas, el músico presenta sus canciones propias, luego de tocar en El Bolsón durante el mes de abril y previo a un recital en Bariloche que será grabado para un disco en vivo. el miércoles 27 de mayo en la Biblioteca Raúl Alfonsin.

En su repertorio, se incluye lo que el autor denomina "nueva música patagónica", que son algunas versiones de históricos como Abelardo Epuyén, proyectos recientes como Sharon y los Camperos del Chamamé, o Facundo Cabral, histórico referente de la canción que pasó sus primeros años de vida en Ushuaia.

Si bien en esta ocasión se presenta solo con su guitarra criolla, Seba Lino presentó canciones junto al clarinete de Marcelo Aravena y una banda llamada Los Curdas junto a los esquelenses residentes en Buenos Aires, Mateo Rojas y El Ácaro. Dichos proyectos cuentan con sesiones audiovisuales en vivo lanzadas en verano, así como en su rol de guitarrista en la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, donde se incorporó en 2025 y ya se puede escuchar en la nueva canción "Fabricantes", que retrata emociones desprendidas de los incendios en la región.

SL